Госавтоинспекция выявила около 700 нарушений при проверке свердловских автобусов

Сотрудники ГИБДД Свердловской области за три дня проверок местных автобусов выявили почти 700 нарушений. В основном водители нарушали ПДД, однако были зафиксированы и другие замечания.

Всего с 14 по 16 сентября в регионе проверили свыше 2,5 тыс. автобусов, 300 из которых - школьные и перевозящие организованные группы детей. 695 нарушений совершили водители в области безопасности дорожного движения. Технические неисправности выявлены более, чем у 100 единиц транспорта, 16 из которых использовались с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с Госавтоинспекцией. Так, например, у одного автобуса и вовсе были неисправны тормозная система и рулевое управление, что могло привести к трагедии.

Без техосмотра ездили 35 автобусов, столько же курсировало без тахографа либо с нарушением установленных требований к его использованию. В девяти случаях были не соблюдены нормы времени управления автобусом и времени отдыха. 22 водителя выделились тем, что работали без документов, предусмотренных ПДД РФ. Также выявлено 20 фактов нарушений правил перевозки пассажиров.

Шесть водителей без водительских прав были задержаны в Нижнем Тагиле, Богдановиче, Заречном и р.п. Пышма, В Екатеринбурге и Заречном перевозчики не имели лицензии, а в Сысерти на месте было пресечено два факта нарушения правил перевозки детей. Восемь автобусов задержаны и помещены на специализированные стоянки.

По итогам рейда проводится 57 проверок по вероятным административным правонарушениям как должностных, так и юридических лиц. Было проверено 359 мигрантов, работающих в общественном транспорте, 256 из которых - водители. В отношении одного составлен административный материал за нарушение миграционного законодательства.