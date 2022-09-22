22 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Проверка автобусов в Свердловской области (2022) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Госавтоинспекция выявила около 700 нарушений при проверке свердловских автобусов

Сотрудники ГИБДД Свердловской области за три дня проверок местных автобусов выявили почти 700 нарушений. В основном водители нарушали ПДД, однако были зафиксированы и другие замечания.

Всего с 14 по 16 сентября в регионе проверили свыше 2,5 тыс. автобусов, 300 из которых - школьные и перевозящие организованные группы детей. 695 нарушений совершили водители в области безопасности дорожного движения. Технические неисправности выявлены более, чем у 100 единиц транспорта, 16 из которых использовались с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с Госавтоинспекцией. Так, например, у одного автобуса и вовсе были неисправны тормозная система и рулевое управление, что могло привести к трагедии.

Проверка автобусов в Свердловской области(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Без техосмотра ездили 35 автобусов, столько же курсировало без тахографа либо с нарушением установленных требований к его использованию. В девяти случаях были не соблюдены нормы времени управления автобусом и времени отдыха. 22 водителя выделились тем, что работали без документов, предусмотренных ПДД РФ. Также выявлено 20 фактов нарушений правил перевозки пассажиров.

Шесть водителей без водительских прав были задержаны в Нижнем Тагиле, Богдановиче, Заречном и р.п. Пышма, В Екатеринбурге и Заречном перевозчики не имели лицензии, а в Сысерти на месте было пресечено два факта нарушения правил перевозки детей. Восемь автобусов задержаны и помещены на специализированные стоянки.

Проверка автобусов в Свердловской области(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Проверка автобусов в Свердловской области(2022)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

По итогам рейда проводится 57 проверок по вероятным административным правонарушениям как должностных, так и юридических лиц. Было проверено 359 мигрантов, работающих в общественном транспорте, 256 из которых - водители. В отношении одного составлен административный материал за нарушение миграционного законодательства.

Теги: госавтоинспекция, нарушение, проверка, автобус



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