В Тольятти в двери горадминистрации метнули коктейль Молотова

В Тольятти коктейль Молотова метнули в двери городской администрации, сообщает "База". По данным канала, входная группа здания загорелась сегодня ночью.

Огонь был потушен, о пострадавших не сообщается. Силовики при осмотре места происшествия обнаружили использованные бутылки с зажигательной смесью.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в районный военкомат, загорелось одно из помещений призывного пункта.