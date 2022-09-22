В Совфеде объяснили, как сенатор или депутат может попасть в зону СВО

В Совете Федерации (СФ) заявили о том, в какой форме сенаторы, а также депутаты Госдумы могут поучаствовать в спецоперации на Украине.

Они могут сделать это, оформив отпуск, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале "разъяснительный" пост о мобилизации. В нем он решил ответить на вопросы, которые "волнуют наших граждан". В своих "разъяснениях" председатель нижней палаты российского парламента повторил уже многократно прозвучавшую информацию, не прояснив ее (например, никто до сих пор не озвучил список "востребованных военных специальностей", обладателей которых будут призывать).

Зато Володин сделал довольно странное заявление о депутатах: "Никакой брони у депутатов нет". Хотя закон "О мобилизации" прямо указывает, что депутаты Госдумы и сенаторы СФ имеют право на отсрочку. Володин зачем-то перечислил нескольких депутатов, которые находятся в зоне СВО, но при этом, как известно, являются добровольцами и не были мобилизованы.