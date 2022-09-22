Заксобрание Прикамья одобрило выделение полмиллиарда на восстановление Донбасса

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем пленарном заседании в первом чтении одобрили пакет поправок в региональный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-24 годов, передает корреспондент Накануне.RU.

Одной из поправок депутаты поддержали инициативу губернатора о выделении 500 млн руб. из резервного фонда краевого бюджета на восстановление Донбасса.

"Пермский край, как и другие регионы России, не останется в стороне. Речь идет о помощи братским народам, тем, кто сегодня стремится стать с нами одним целым. Разве можем мы поступить иначе?" - заявил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

В целом, принятие поправок позволило увеличить доходную и расходную части бюджета на 3,5 млрд руб. в 2022 году, на 2 млрд руб. – в 2023 г. и на 1,1 млрд руб. в 2024 г. В том числе, это позволит увеличить финансирование на медицинскую помощь в условиях дневного стационара для онкобольных. На эти цели выделены более 670 млн руб.



Еще 193,3 млн рублей будет направлено муниципалитетам в виде дополнительной дотации для исполнения "майских" указов президента: по повышению зарплат работников учреждений культуры и педагогов дополнительного образования.

Часть поправок коснулась инфраструктурных расходов. Также изменения предполагают выделение дополнительных средств на господдержку АПК и финансовую помощь муниципалитетам в рамках единой субсидии. Добавим, что после принятия поправок параметры дефицита и государственного долга не поменялись.