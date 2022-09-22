МИД Монголии опроверг сообщения об очередях из россиян на границе

Министерство иностранных дел Монголии опровергло информацию о том, что на погранпереходах с РФ стоят очереди из россиян, якобы пытающихся уклониться от мобилизации. Об этом сообщил информационный сайт Eagle. Ранее сообщения об этом появились в монгольских соцсетях.

В МИДе страны заявили, что крупнейший пограничный переход на российско-монгольской границе "Кяхта - Алтанбулаг" работает в штатном режиме, очередей там нет.

Ранее в МДВ РФ заявили, что опубликованный в соцсетях скриншот "документа", в котором говорится о том, что полицейские патрули должны останавливать машины с мужчинами за рулем и направлять их в военные комиссариаты, является фейком.