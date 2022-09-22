22 Сентября 2022
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Экономика В России
Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок винный отдел вино алкоголь (2014) | Фото:Накануне.RU

СМИ: Коньяк и виски исчезают из российских магазинов

Импортный алкоголь в российских магазинах заканчивается. За последний месяц ассортимент уже сократился на 40-95% год к году, до конца года он может сократиться еще на 40-50%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные российских торговых сетей.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли импорт алкогольных напитков у крупных сетей сократился на 60-100%.

Полностью прекратились поставки игристых вин из Шампани, на 70% упал импорт виски, на 60% - французского коньяка, на столько же снизились поставки иностранного пива. На этом фоне закупочные цены на импортный алкоголь с февраля выросли на 27-40%, а по некоторым позициям – на 70%.

Теги: коньяк, виски, магазины, алкоголь



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