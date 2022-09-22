МЧС локализовало пожар, из-за которого Екатеринбург накрыл смог

Специалисты сумели локализовать пожар, который привел к смогу в Екатеринбурге. Об этом сообщил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, что сегодня утром столицу Урала накрыли смог и сильный запах гари. По данным синоптиков, это стало результатом действующих в городе и возле него пожаров.

Как написал сегодня Куйвашев у себя в Telegram-канале, главная причина смога – в торфяном пожаре на юго-востоке региона, в районе деревни Большое Седельниково.

"Вчера МЧС локализовало пожар. С возгоранием продолжают бороться сводный мобильный отряд ГУ МЧС России по Свердловской области и Авиалесоохрана", - отчитался губернатор.

По его данным, всего с начала недели пожарные обнаружили 29 возгораний, 17 из них уже ликвидированы.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор исследует качество воздуха в Екатеринбурге из-за образовавшегося в городе смога.