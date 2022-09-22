В Челябинской области еще 1 тыс. 127 человек заболели коронавирусом

В Челябинской области за сутки подтверждено 1 тыс. 127 случаев COVID-19, в том числе у 82 школьников. Три человека скончались.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 366 тыс. 818 человек. Умерло – 9 тыс. 180 пациентов.

В настоящий момент в регионе 13 тыс. 808 заболевших. За сутки выписаны 373 человека, всего в регионе выздоровели 343 тыс. 783 пациента.