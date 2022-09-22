22 Сентября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО ДНР и ЛНР
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

Жители Донбасса смогут проголосовать в Югре за вхождение республик в состав России

В Югре будут работать участки для голосования на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, сообщили Накануне.RU в избиркоме Ханты-Мансийского автономного округа.

Голосование пройдет с 23 по 27 сентября.

Для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей на территории округа будут открыты восемь участков для голосования. Избирательная комиссия автономного округа окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона: в частности, будет предоставлено технологическое оборудование, кабины для голосования, стационарные и переносные ящики и сейф-пакеты для хранения избирательной документации.

"Избирком Югры оказывал содействие в организации голосования на выборах депутатов в законодательную палату Олий Мажилиса Республики Узбекистан, выборах депутатов Жогорку Кенеша (Парламента) Киргизской Республики, выборы Президента Республики Молдова, выборы президента Киргизской Республики, голосование при проведении конституционного референдума Киргизской Республики, президента Узбекистана. В случае с ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями мы используя предыдущий опыт, в соответствии с запросами комиссий, проводящих референдумы, окажем необходимое содействие"., - заявил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев:

Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут проголосовать по следующим адресам: город Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 7, город Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 41Б, город Сургут, ул. Энгельса, д. 18.

Жители Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать по адресу: город Сургут, ул. Энгельса, д. 18.

С 23 по 26 сентября будет организовано выездное голосование. Для его организации члены участковых комиссий будут выезжать по всей территории Югры по установленным маршрутам. При планировании маршрутов будут учитываться список участников референдума и поступающие заявки на участие в голосовании.

27 сентября голосование будет проходить в помещениях участковых комиссий с 8 до 14 часов, по решению зарубежной ТИК время голосование может быть изменено.

Теги: голосование, избирательные участки, референдум, ДНР, ЛНР



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