22 Сентября 2022
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Политика В России
(2018) | Фото: пресс-служба МИД РФ

Захарова назвала "неприличным" ложное цитирование Байденом слов Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "неприличным" ложное цитирование президентом США Джо Байденом слов Владимира Путина о "ядерной угрозе".

Захарова отметила, что американский президент "приписал" российскому лидеру слова о том, что Россия "угрожает миру ядерным оружием".

"Что касается выступления президента США, то я считаю абсолютно неприличным то, с чего оно началось, и то, что стало мейнстримом, ведь оно было выстроено вокруг нашей страны", — цитирует представителя МИД Regnum.

Ранее Байден прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

Во время своего выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Байден заявил, что США рассматривают это заявление как угрозу в адрес Европы в нарушение режима нераспространения ядерного оружия.

Теги: захарова, байден, путин



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