В Казахстане запускают выдвижение кандидатов на пост президента

Выдвижение кандидатов на внеочередных выборах президента Казахстана начнется 23 сентября и продлится до 11 октября.

"Выдвижение кандидатов на должность президента республики Казахстан начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября и заканчивается в 18.00 (15:00 мск) 11 октября", - цитирует ТАСС заявление заместителя председателя ЦИК Казахстана Константина Петрова, сделанное на заседании комиссии.

На установление итогов и регистрации избранного президента отводится не более семи дней (21-27 ноября). Позже члены ЦИК республики на заседании утвердили соответствующий план проведения избирательной кампании.

Напомним, в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. Согласно указу главы республики Касым-Жомарта Токаева, голосование состоится 20 ноября. Токаев стал президентом Казахстана в 2019 г., когда этот пост покинул многолетний глава республики Нурсултан Назарбаев.