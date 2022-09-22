Из-за смога Роспотребнадзор исследует качество воздуха в Екатеринбурге

Роспотребнадзор исследует качество воздуха в Екатеринбурге из-за образовавшегося в городе смога.

Сегодня утром столицу Урала накрыли смог и сильный запах гари. По данным синоптиков, это стало результатом действующих в городе и около него пожаров.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении Роспотребнадзора, в связи с запахом гари в Екатеринбурге организованы лабораторные исследования качества атмосферного воздуха. Они будут проводиться силами филиалов ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".

Санитарные врачи советуют жителям в период этих природных явлений избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром. Также лучше пока не открывать окна.

"В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) и обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу", - советуют в ведомстве.