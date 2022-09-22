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Оборудование для ЦГБ № 2 (2022) | Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Медфракция Екатеринбурга передала местной поликлинике оборудование для диспансеризации населения

Сотрудники поликлиники №2 ЦГБ № 2 в Екатеринбурге получили новое медицинское оборудование для дальнейшего проведения диспансеризации населения. Медицинские весы, универсальные очковые оправы и спирографы медучреждению передали основатель Медицинской фракции Екатеринбурга Алексей Вихарев вместе с коллегой Алексеем Мещеряковым.

Алексей Вихарев и Алексей Мещеряков передает оборудование для ЦГБ № 2(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

"За полтора года медфракция провела огромную работу. Рад был внести свой вклад. Ранее я передал в кардиологическое отделение 7-ой городской больницы технику, которая применяется для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений после коронавируса. Это – автоматический шприцевой дозатор и кислородный концентратор. В этот раз мы с Алексеем Вихаревым поставили 2-ой городской больнице необходимое оборудование", – рассказал депутат Алексей Мещеряков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе медфракции, только недавно в медучреждении сломался спидограф. После, осматривая оборудование, стало ясно, что сильно износились и очковые оправы, а потому было принято решение обратиться за помощью. Среди подарков медики оценили новые напольные электронные весы – благодаря переносному дисплею специалистам гораздо удобнее и проще проводить измерения.

Оборудование для ЦГБ № 2(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Оборудование для ЦГБ № 2(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Оборудование будет использоваться как в Центре здоровья, где проводится диспансеризация и обследование пациентов, перенесших коронавирус, так и в мобильных пунктах. Последние были организованы местными медучреждениями и медфракцией еще в апреле. Так менее, чем за полгода обследоваться успело около 7 тыс. человек из разных районов города.

"Мы, депутаты медицинской фракции, продолжаем помогать больницам необходимым оборудованием, в том числе тем, которое требуется для проведения диспансеризаций. Ещё одно направление нашей деятельности – "выездная диспансеризация". Начали обследовать горожан в апреле этого года. Чуть меньше, чем за 6 месяцев в выездных пунктах и стационарных кабинетах при помощи депутатов прошли диспансеризацию более 7 тысяч человек. Обследования проходили в нескольких районах города. В ближайшее время продолжим нашу акцию "Вакцинация во дворах", к сожалению, это необходимость, заболеваемость коронавирусом растет", - Алексей Вихарев.

Напомним, что Алексей Вихарев отвечает за работу мобильных пунктов диспансеризации в Орджоникидзевском районе, Дмитрий Николаев и Алексей Мещеряков – в Кировском, Анастасия Немец – в Академическом, Михаил Вечкензин – в Октябрьском. Более того, медфракция Екатеринбурга первая в стране внедрила метод дворового обследования и вакцинации, благодаря чему прививку от коронавируса, не посещая больницы, смогли поставить свыше 80 тыс. человек.

Также напомним, что накануне выборов, медфракция устроила выездную диспансеризацию и для членов избирательной комиссии по Орджоникидзевскому району. За один день специалисты городской больницы №23 обследовали и протестировали на коронавирус больше 180 человек.

Теги: медфракция, Екатеринбург, поликлиника, диспансеризация, Вихарев



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