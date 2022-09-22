22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
Вячеслав Володин с местной жительницей в Саратове (2021) | Фото: Вячеслав Володин / t.me/vv_volodin

Володин заявил, что у депутатов нет брони от мобилизации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале "разъяснительный" пост о мобилизации. В нем он решил ответить на вопросы, которые "волнуют наших граждан". Но в комментариях под постом за полчаса набралось более тысячи реплик, которые касаются не только мобилизации. Граждане активно интересуются, почему был произведен обмен пленных "азовцев"* (полк "Азов"* – запрещенная в России террористическая организация). Официально Минобороны пока не комментировало информацию об обмене пленными.
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В своих "разъяснениях" Володин повторил уже многократно прозвучавшую информацию, не прояснив ее (например, никто до сих пор не озвучил список "востребованных военных специальностей", обладателей которых будут призывать).

Зато Володин сделал довольно странное заявление на счет депутатов: "Никакой брони у депутатов нет". Хотя закон "О мобилизации" прямо указывает, что депутаты Госдумы и сенаторы СФ имеют право на отсрочку. Володин зачем-то перечислил нескольких депутатов, которые находятся в зоне СВО, но при этом, как известно, являются добровольцами и не были мобилизованы.

В комментариях у спикера Госдумы спрашивают: "Почему вы обменяли главарей Азова* на Медведчука (экс-депутат Верховной Рады Украины, по информации ряда СМИ – кум Путина – прим. ред.)?", "ПОЧЕМУ ОСВОБОДИЛИ НАЦИСТОВ ИЗ АЗОВА*???? ЭТО ПЛЕВОК В ЛИЦО НАРОДА И В НАШИХ ПАВШИХ ВОИНОВ!!!", "Вячеслав Викторович, вы нам про обмен с нацистами поведайте!", "Дегтярёва (губернатор Хабаровского края – прим. ред.) отпустите на фронт, Вяткина (депутат Госдумы – прим. ред.) тоже! Они хотят, но говорят их не пускают!", "Здрасьте. А сыновья Ротенбергов пойдут на фронт?".

Теги: вчеслав володин, мобилизация, виктор медведчук, обмен пленными



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