22 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Строительство ЖК &quot;Весна&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

В пяти районах Челябинской области снизились темпы строительства жилья

В пяти муниципалитетах Челябинской области за восемь месяцев текущего года снизились темпы строительства жилья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палате региона, сокращение ввода жилья наблюдается в Уйском (на 14,7%), Брединском (36,9%), Катав-Ивановском (39,7%), Саткинском (37,5%) и Кизильском районах (65%).

При этом за восемь месяцев текущего года в регионе введено 1 371,2 тыс. кв.м. Это на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди лидеров отмечается Нагайбакский район, где рост составил 411%. Более чем на 200% выросли темпы строительства жилья в Варненском, Кусинском и Карталинском районах.

Теги: строительство, жилье, КСП,



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