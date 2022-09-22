Тюменский хлебокомбинат привлекли к ответственности за гибель работницы

Инспекция труда завершила расследование гибели сотрудницы тюменского хлебокомбината. Установлено, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, передает корреспондент Накануне.RU.

Трагедия произошла 30 июля, в 14.30. Работник получила от мастера заявку на изготовление хлеба "Дарницкий". Тестовод прошла на рабочее место пшеничного участка цеха №1 замесила тесто в тестомесильной машине. Спустя некоторое время тесто направила в корыто брожения Рабиновича. Затем работник запустила тесторазделитель, который делил заготовки теста в формы тесторазделочной машины. В этот период тестовод следила снизу за наличием теста в корыте. Когда тесто закончилось, работник поднялась на площадку, чтобы зачистить остатки теста в корыте брожения. Через какое-то время тестовода без признаков жизни в корыте брожения теста обнаружил подсобный рабочий. Согласно заключению экспертизы у работника был обнаружен этиловый спирт.

"Работодателем не проведена оценка профессиональных рисков, связанная с возможным получением травмы при движении (вращении) деталей оборудовании. При приеме на работу не был проведен вводный инструктаж работнику. Вместе с тем работник был допущен к работе без предварительного медицинского осмотра. Кроме того работник была допущена к самостоятельной работе без стажировки на рабочем мечте и проверке знаний требований охраны труда. Работодатель не в полном объеме обеспечил средствами индивидуальной защиты работника. Также работодателем не были приняты необходимые меры в части отстранения работника от работы, который находился в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте в рабочее время", - говорится в сообщении.

За допущенные нарушения требований трудового законодательства Государственной инспекцией труда в Тюменской области приняты меры по привлечению АО "Тюменский хлебокомбинат" к административной ответственности.