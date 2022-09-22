В Екатеринбург впервые с 2020 года прилетел почтовый самолет из Китая

Впервые за последние полтора года в Екатеринбург прибыл почтовый самолет из Китая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Кольцовские таможенники оформили 58 тонн посылок с товарами из китайских интернет-магазинов. Перед этим прямой международный самолет доставлял почту в столицу Урала в 2020 году.

"В этот полуторалетний промежуток международные отправления, конечно, в Екатеринбург доставляли, но не прямыми самолетами, а иными логистическими цепочками. Например, мультимодальным транспортом – по морю, железной дороге и автотранспортом", - прокомментировал первый заместитель начальника Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

Как отмечают таможенники, авиационный транспорт является самым дорогим, но и самым быстрым. С его помощью срок доставки заказа от продавца в Китае до конечного потребителя сокращается в среднем на две недели.