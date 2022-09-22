Трасс заявила, что Лондон не успокоится, пока Украина не победит

Премьер Британии Лиз Трасс, выступая на Генассамблее ООН, заявила, что России никто не угрожает. При этом она отметила, что Лондон продолжит оказывать военную помощь киевскому режиму "столько, сколько потребуется".

Трасс добавила, что британские власти не успокоятся, пока Украина не победит.

Она отметила, что Британия "прямо сейчас", во время ее выступления продолжает поставки Киеву оружия, в том числе универсальных пусковых установок производства США MLRS, пишет Regnum.

Ранее The Sunday Times со ссылкой на источник в британском минобороны сообщило, что финансовая поддержка Украины со стороны Великобритании иссякнет уже к концу года. Кроме того, по словам источника, у Британии заканчивается вооружение, которое она может поставить Киеву.