22 Сентября 2022
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Смог от лесного пожара (2022) | Фото: vk.com/o_nyagan_pablik

Синоптики: Смог в Екатеринбурге держится из-за действующих в городе пожаров и слабого ветра

Смог и запах гари, которые сегодня утром жители Екатеринбурга ощутили особенно сильно, стали результатом действующих в городе и около него пожаров.

Как сообщили Накануне.RU в Уралгидрометцентре со ссылкой на оперативную информацию от МЧС, сейчас в уральской столице действует несколько пожаров, однако из-за слабого ветра дым не успевает рассеиваться, а потому стоит над городом. Помимо этого, под Екатеринбургом действуют пять пожаров на площади 21 га.

Пока на сайте уральских синоптиков нет предупреждений о загрязнении атмосферного воздуха, однако оно может появиться после 12.00-14.00. На данный момент Уралгидрометцентр сообщает о высокой пожарной опасности на юге Свердловской области 22-24 сентября - 4 класс горимости по региональной шкале.

Пресс-служба Авиалесоохраны также сообщает, что на 00.00 22 сентября на Среднем Урале зафиксировано 9 пожаров на землях лесного фонда, от чего пострадал 61 га леса.

Теги: синоптик, смог, запах гари, пожар, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 22.09.2022 09:40 Мск МЧС локализовало пожар, из-за которого Екатеринбург накрыл смог
Ранее 22.09.2022 09:09 Мск Из-за смога Роспотребнадзор исследует качество воздуха в Екатеринбурге


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