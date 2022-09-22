22 Сентября 2022
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Общество Челябинская область
Голосование по поправкам в Конституцию РФ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области откроют участки для голосования на референдуме для жителей ЛНР и ДНР

В Челябинской области будут работать участки для голосования на референдуме по вопросу вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября. До 26 сентября можно будет проголосовать вне помещения для голосования, а 27 сентября отдать свой голос можно в помещении для голосования в ДК им. Колющенко.

Напомним, согласно опросу, в ДНР и ЛНР не менее 90% готовы проголосовать за воссоединение с Россией. В Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки чуть ниже – 80%.

Теги: референдум, ЛНР, ДНР,



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