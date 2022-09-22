В Челябинской области откроют участки для голосования на референдуме для жителей ЛНР и ДНР

В Челябинской области будут работать участки для голосования на референдуме по вопросу вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Референдумы пройдут с 23 по 27 сентября. До 26 сентября можно будет проголосовать вне помещения для голосования, а 27 сентября отдать свой голос можно в помещении для голосования в ДК им. Колющенко.

Напомним, согласно опросу, в ДНР и ЛНР не менее 90% готовы проголосовать за воссоединение с Россией. В Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки чуть ниже – 80%.