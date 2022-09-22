Приговоренные в ДНР к смертной казни иностранные наемники освобождены, - Reuters

22 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика За рубежом ДНР и ЛНР
Трое плененных в Мариуполе иностранцев — два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим (2022) | Фото: Sputnik / Константин Михальчевский

Приговоренные в ДНР к смертной казни иностранные наемники освобождены, - Reuters

Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии освободила 10 иностранцев, взятых в плен в ходе СВО на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника королевства.

Самолет с военными на борту вчера приземлился в Саудовской Аравии. В числе освобожденных — пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват. Британский депутат Роберт Дженрик сообщил, что среди них был гражданин Великобритании Эйден Эслин.

По данным агентства, также среди освобожденных военнопленных были граждане США — 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюин.

Напомним, подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их, а также марроканца Брагима Саадуна, к смертной казни за наемничество.

Ранее СМИ сообщили об обмене пленными между Киевом и Москвой. Украинская сторона обменяла своих военнопленных, России передали оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука. В рамках обмена РФ выдали 50 пленных, а Украине 215, среди них командиры батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко ("Редис") и Святослав Паламара "Калина".

Российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил в своем телеграм-канале, со ссылкой на замминистра ДНР Даниила Безсонова, что российской стороне при обмене были переданы военнослужащие, попавшие в плен в результате отступления на Харьковском направлении, а также летчики ВС РФ.

Комментариев от российских властей по поводу возможного обмена пленными и выдачи наемников не поступало.

Теги: наемники, украина, саудовская аравия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети