Приговоренные в ДНР к смертной казни иностранные наемники освобождены, - Reuters

Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии освободила 10 иностранцев, взятых в плен в ходе СВО на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника королевства.

Самолет с военными на борту вчера приземлился в Саудовской Аравии. В числе освобожденных — пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват. Британский депутат Роберт Дженрик сообщил, что среди них был гражданин Великобритании Эйден Эслин.

По данным агентства, также среди освобожденных военнопленных были граждане США — 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюин.

Напомним, подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Эслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. 9 июня Верховный суд ДНР приговорил их, а также марроканца Брагима Саадуна, к смертной казни за наемничество.

Ранее СМИ сообщили об обмене пленными между Киевом и Москвой. Украинская сторона обменяла своих военнопленных, России передали оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука. В рамках обмена РФ выдали 50 пленных, а Украине 215, среди них командиры батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко ("Редис") и Святослав Паламара "Калина".

Российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил в своем телеграм-канале, со ссылкой на замминистра ДНР Даниила Безсонова, что российской стороне при обмене были переданы военнослужащие, попавшие в плен в результате отступления на Харьковском направлении, а также летчики ВС РФ.

Комментариев от российских властей по поводу возможного обмена пленными и выдачи наемников не поступало.