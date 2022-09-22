22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Ноутбук (2022) | Фото: Thomas Peter / Reuters

СМИ: Из сети стали пропадать объявления о консультациях по отсрочке от службы

21 сентября в течение дня с сайтов с объявлениями вроде "Авито" и других онлайн-платформ стали исчезать предложения по консультациям призывникам.

Напомним, накануне в девять утра по Москве президент России Владимир Путин объявил о мобилизации россиян. В 12 часов на сайтах с объявлениями еще были доступны предложения помощи в организации "отсрочки от армии на основе норм права и законодательства РФ", пишет РБК. Но вечером, после обращения СМИ за комментарием в ту же "Авито" выдача объявлений по поиску "отсрочка от армии" на этом сервисе уже ничего не давала.

Также издание обнаружило пару постов о том, как "освободиться от призыва законно" на платформе "ВКонтакте". В этих объявлениях указывалось, что предлагаемые услуги являются легальными. Вечером в среду, 21 сентября, объявления оставались доступными.

Теги: отсрочка от службы, объявления, авито



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