22 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
вытрезвитель (2012) | Фото:

Мерзлякова: Ночь в свердловском вытрезвителе обойдется в 4000 рублей

В Свердловской области начнут открывать платные вытрезвители, ночь в которых обойдется "любителю хорошо провести время" в 4 тыс. рублей. Об этом в своих социальных сетях написала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен добавила, что в случае отсутствия денег, человека отправят отрабатывать ночь в вытрезвителе. Именно на эти деньги число таких мест по области и будет увеличиваться.

"Уют, чистота и спасение жизни здесь гарантировано. А жителям это добавит безопасности: пьяные и в состоянии наркотического опьянения совершают преступления куда чаще трезвых людей", - пояснила Мерзлякова.

Напомним, в конце 2020 года Владимир Путин распорядился восстановить систему вытрезвителей в России. Открывать платные учреждения можно было с 1 января 2021 года в рамках государственно-частного партнерства. Позднее Министерство внутренних дел России разработало порядок доставления пьяных россиян в вытрезвители, согласно которому забрать пьяного дебошира можно сразу из квартиры.

О гарантированном открытии вытрезвителей в Свердловской области заговорили еще в январе. Тогда замгубернатора Павел Креков заявил, что первые появятся уже в этом году. Он также отметил, что договор на открытие вытрезвителя в том или ином городе будет трехсторонним: между муниципальным образованием, а также медицинскими и правоохранительными учреждениями.

Теги: Мерзлякова, вытрезвитель, работа



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