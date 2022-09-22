22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Политика В России
Военнослужащие (2022) | Фото: Накануне.RU

В Совфеде заявили, что дополнительная подготовка мобилизованных займет больше месяца

Подготовка граждан, подлежащих частичной мобилизации, к отправке в зону спецоперации на Украине займет больше месяца, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Нет, за месяц те, кто будет защищать нашу родину, кто будет на территории Украины уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут", - сказал он.

Бондарев пояснил, что мобилизованные попадут на фронт только после того, как специальная комиссия примет решение о том, что данные подразделения боеготовы.

Сенатор добавил, что у военкоматов и Генштаба имеется программа подготовки специалистов по различным воинским учетным специальностям. По его словам, в рамках данной программы военнообязанные "должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение", передает ТАСС.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Ранее сообщалось, что граждане России, попавшие под частичную мобилизацию, смогут сохранить за собой рабочие места. Соответствующие поправки в Трудовой Кодекс РФ уже прорабатывают парламентарии.

Теги: мобилизация, подготовка, совфед, бондарев



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