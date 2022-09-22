В Нижнем Тагиле крупный пожар уничтожил жилой дом и два автомобиля

Минувшей ночью в Нижнем Тагиле произошел крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в четвертом часу утра поступил сигнал о возгорании на улице Ольховская. На площади в 140 квадратных метров сгорели частный жилой дом, деревянные надворные постройки, легковой автомобиль ВАЗ 2121 и грузовой автомобиль "Газель".

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в пятом часу утра.

Точная причина возгорания сейчас устанавливается.