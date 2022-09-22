22 Сентября 2022
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Политика За рубежом
душанбе таджикистан флаг (2013) | Фото: Накануне.ru

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана стабильная

Обстановка на киргизско-таджикской границе относительно стабильная, сообщает Госкомитет по национальной безопасности Киргизии.

Ночь прошла спокойно, происшествий не зафиксировано. Продолжаются работы по обнаружению, очистке и обезвреживанию приграничных территорий от неразорвавшихся снарядов, мин, боеприпасов и других взрывоопасных средств.

Ранее, напомним, главы Госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана подписали протокол о стабилизации ситуации на границе.

"Главная суть протокола – стабилизация ситуации и установление мира между странами, проведение работ по урегулированию ситуации. С киргизской стороны подписал я, с таджикской – председатель ГКНБ Саймумин Ятимов", - заявил глава ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева.

Теги: Киргизия, Таджикистан, госграница



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