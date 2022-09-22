Россия вернула Украине командиров "Азова"*

Предположительно, состоялся очень большой обмен пленными между Украиной и Россией.

РФ освободила и бойцов запрещённого террористического Азова* и иностранцев, воевавших на стороне ВСУ. Судя по всему, речь идет о 200 военнослужащих. Именно такое количество лиц для обмена называл несколько дней назад президент Турции Эрдоган.

Командиры Азова Святослав Паламарь, Сергей Волынский и Денис Прокопенко тоже на свободе. Якобы до конца военных действий они будут находиться в Турции.

Россия, вроде бы, получила в ходе обмена, в том числе, Виктора Медведчука, известного как кум Путина.

Эрдоган недавно после саммита ШОС заявлял, что Путин стремится как можно скорее закончить конфликт на Украине. Теперь президент Турции сказал, что обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению конфликта.