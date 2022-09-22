22 Сентября 2022
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Школьники (2022) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР заявил, что предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы.

"Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования", - сказал депутат РИА "Новости".

Ранее вернуть в школы начальную военную подготовку было предложено в уральские школы.

Теги: Госдума, военная подготовка, школа



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