В Госдуме предложили вернуть начальную военную подготовку в школы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР заявил, что предложил министру просвещения РФ Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы.

"Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования", - сказал депутат РИА "Новости".

Ранее вернуть в школы начальную военную подготовку было предложено в уральские школы.