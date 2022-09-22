22 Сентября 2022
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Экономика В России
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

В Минпромторге заявили, что госрегулирование цен может негативно повлиять на экономику

Министерство промышленности и торговли России считает, что госрегулирование цен может отрицательным образом повлиять на экономику, вплоть до дефицита товаров.

В ведомстве считают, что следует использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков. Отмечается, что Минпромторг совместно с другими федеральными органами исполнительной власти постоянно проводит мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.

Как напомнили в министерстве, ограничение торговыми сетями наценок на ряд товаров носило добровольный характер и было направлено на снижение социальной напряженности, связанной с инфляционными процессами и ростом цен на социально значимые товары.

Напомним, ряд ценовых показателей и повышенные инфляционные ожидания россиян говорят об усилении инфляционного давления в экономике.

Теги: Минпромторг, экономика, госрегулирование, цены, продукты



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