22 Сентября 2022
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Экономика В России
(2011) | Фото:

АКРА: в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков

В ближайшие 1,5 с рынка России уйдут полсотни банков.

В их число входит около 20–30 иностранных кредитных организаций, заявил глава рейтингового агентства АКРА и бывший зампред Центробанка РФ Михаил Сухов. В частности, по его словам, высока вероятность ухода из страны крупнейших иностранных игроков — "Райффайзена" и "Юникредита", скорее всего — через процедуру добровольной ликвидации.

Как считает Сухов, отдельные послабления в банковском регулировании могут сохраниться на протяжении десятка лет, при этом "базельские" принципы вряд ли заменят на национальные нормативы, сообщают "Известия".

Тем временем, Центробанк России предложил разрешить иностранным банкам открывать филиалы.

Теги: АКРА, банки, Райффайзен, Юникредит



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