АКРА: в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков

В ближайшие 1,5 с рынка России уйдут полсотни банков.

В их число входит около 20–30 иностранных кредитных организаций, заявил глава рейтингового агентства АКРА и бывший зампред Центробанка РФ Михаил Сухов. В частности, по его словам, высока вероятность ухода из страны крупнейших иностранных игроков — "Райффайзена" и "Юникредита", скорее всего — через процедуру добровольной ликвидации.

Как считает Сухов, отдельные послабления в банковском регулировании могут сохраниться на протяжении десятка лет, при этом "базельские" принципы вряд ли заменят на национальные нормативы, сообщают "Известия".

Тем временем, Центробанк России предложил разрешить иностранным банкам открывать филиалы.