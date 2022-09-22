22 Сентября 2022
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Общество В России
iPhone 13 Apple Айфон (2021) | Фото: Apple

СМИ: спрос на услуги перекупщиков iPhone вырос вдвое

В России спрос на услуги перекупщиков iPhone за последнюю неделю вырос вдвое.

Согласно данным Google-аналитики, граждане стали в два раза чаще вводить соответствующие поисковые запросы. Это связано с повышенным интересом российских фанатов техники Apple к новым моделям. По словам продавцов, наиболее популярны iPhone 14 Pro и Pro Max фиолетового цвета. Перепродавцы говорят, что везут устройства из ОАЭ, стран Европы и США.

В среднем через границу провозят до трех гаджетов за раз. Как заявили в Федеральной таможенной службе, максимально можно перевезти iPhone на сумму в €10 тыс. Эксперты призвали не торопиться с покупкой новинки с рук, так как такие телефоны могут быть несовместимы с сетями российских операторов. Лучше приобрести смартфоны, ввезенные по параллельному импорту, сообщают "Известия".

Напомним, iPhone 14, презентация которого состоялась 7 сентября, будет поставляться в Россию по параллельному импорту. Глава Минпромторга Денис Мантуров, у россиян будет возможность приобрести новинку.

Теги: iPhone, смартфоны



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Ранее 08.09.2022 09:43 Мск iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту


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