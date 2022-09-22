22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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ГИБДД, пункт пропуска, въезд в город (2020) | Фото: Накануне.RU

МВД: приказ о патрулях ГИБДД для проверки военнообязанных – фейк

Опубликованный в соцсетях скриншот "документа", в котором говорится о том, что полицейские патрули должны останавливать машины с мужчинами за рулем и направлять их в военные комиссариаты, является фейком, заявили в МВД России.

"МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными", — следует из сообщения ведомства.

Министерство также призывало представителей СМИ и активных пользователей интернета быть бдительными и использовать только официальную информацию.

Напомним, решение российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации переросло в акции протеста. В 38 городах было задержано 1 тыс. 312 протестующих, в том числе в Москве - 468.

Теги: МВД, мобилизация



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