Украина и РФ провели обмен пленными, среди которых Виктор Медведчук

Москва и Киев провели обмен пленными.

Украинская сторона обменяла своих военнопленных, России передали оппозиционного политика Украины Виктора Медведчука. Это подтвердил Владимир Зеленский, сообщает "Коммерсант".

В рамках обмена РФ выдали 50 пленных, а Украине 215, среди них командиры батальона "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен) Денис Прокопенко ("Редис") и Святослав Паламара "Калина".

Всего из плена были освобождены 108 бойцов "Азова", сообщает РБК.