В Совфеде подготовят поправки о защите прав мобилизованных

В Совете федерации России готовят поправки в Трудовой кодекс.

Как сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, они помогут сохранить трудовые гарантии мобилизованных россиян. "Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным", — сказала она.

В ближайшем времени проект закона внесут на рассмотрение депутатов Госдумы. А в Трудовом кодексе закрепят меры по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места, сообщает ТАСС.

Напомним, решение российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации переросло в акции протеста. В 38 городах было задержано 1 тыс. 312 протестующих, в том числе в Москве - 468.