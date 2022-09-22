22 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Трудовой кодекс РФ (2017) | Фото: https://vk.com/

В Совфеде подготовят поправки о защите прав мобилизованных

В Совете федерации России готовят поправки в Трудовой кодекс.

Как сообщила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко, они помогут сохранить трудовые гарантии мобилизованных россиян. "Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным", — сказала она.

В ближайшем времени проект закона внесут на рассмотрение депутатов Госдумы. А в Трудовом кодексе закрепят меры по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места, сообщает ТАСС.

Напомним, решение российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации переросло в акции протеста. В 38 городах было задержано 1 тыс. 312 протестующих, в том числе в Москве - 468.

Теги: Трудовой кодекс, мобилизация



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