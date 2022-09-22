22 Сентября 2022
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Экономика В России
Электропоезд &quot;Ласточка&quot; на заводе &quot;Уральские локомотивы&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

РЖД потратит на закупку "Ласточек" 67,5 млрд рублей за три года

"Российские железные дороги" в 2023–2025 гг. закупят у группы "Синара" пассажирские электропоезда "Ласточка" на 67,5 млрд руб.

Об этом следует из сентябрьских материалов к проекту инвестпрограммы РЖД на ближайшие три года. В 2023 году планируется к поставке 23 электропоезда пятивагонной комплектации. В 2021 году РЖД купила 145 вагонов электропоездов "Ласточка", в текущем году планируется приобрести 28 составов, или 140 вагонов, из них завод-изготовитель уже поставил 18 составов, сообщают "Ведомости".

Напомним, что совместно с группой "Синара" Siemens ранее обладала предприятием "Уральские локомотивы", которое знаменито производством электропоезда "Ласточка" и магистральными электровозами переменного тока 2ЭС7. В связи с этим в РЖД оперативно заявили, что берут техобслуживание "Ласточки" и "Сапсан" на личный контроль.

Теги: Ласточка, поезда, РЖД



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