СМИ: на акциях против мобилизации задержано более 1300 человек

Решение российского президента Владимира Путина о частичной мобилизации переросло в акции протеста.

В 38 городах было задержано 1 тыс. 312 протестующих, в том числе в Москве - 468. Сразу после речи главы государства оппозиционное движение "Весна" призвало противников мобилизации выйти на улицы. В ряде городов десятки недовольных вышли на улицы и без "Весны" — первые акции состоялись в Улан-Удэ, Иркутске, Новосибирске и Челябинске.

В Екатеринбурге на площади Труда было задержано 40 человек. В Челябинске - 27, в Перми – 23. В Санкт-Петербурге задержаны 490 человек.

"Весна" предложила недовольным мобилизацией жителям Москвы пройти шествием по Старому Арбату, от начала Арбатских ворот до здания МИД РФ. При этом часть протестующих предпочла Пушкинскую площадь: там в метро и на самой площади дежурили несколько десятков росгвардейцев с дубинками, уткнувшихся в экраны мобильных телефонов, в которых вели переписку в одном и том же чате с "черной" темой оформления. Периодически они отвлекались от общения и останавливали молодых людей призывного возраста, проверяя документы и содержимое рюкзаков.

К вечеру 21 сентября число подписей под созданной еще весной интернет-петицией против мобилизации выросло с 65 тыс. до почти 280 тыс. Партия "Яблоко" заявила, что еще «не обсудила план действий в связи с мобилизацией», но рассматривает ее как возможную причину "эскалации конфликта": "Граждане имеют право мирно выражать свое несогласие", но "поддаваться на провокационные заявления ряда деятелей" не следует, заявили в партии, сообщает "Коммерсант".