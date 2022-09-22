В "Роскосмосе" не исключили продолжение работы России на МКС до 2028 года

Сотрудничество в рамках Международной космической станции с высокой степенью вероятности продлится до 2028 года

Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, в планах – работать на МКС до 2024 года, затем в зависимости от состояния станции "будем продолжать". "До 2028 года с высокой вероятностью", — сказал глава "Роскосмоса".

Он отметил, что Россия всегда четко выполняет международные обязательства, сообщают "Ведомости".

Ранее страны-участницы проекта Международной космической станции подтвердили продолжение работ после 2024 года.