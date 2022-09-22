"Лучшие в аду": в Сети появился трейлер нового боевика Пригожина на военную тему

Опубликован трейлер новой кинокартины от студии Aurum Production, созданной при участии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Боевик называется «Лучшие в аду».

Ранее сегодня появился постер и анонс фильма, который раскрывает его военную тематику.

«У нас есть контракт. Контракт с компанией, контракт с родиной, с совестью, и мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — гласит постер фильма.

Судя по постеру, новый боевик, как и предыдущие фильмы Aurum Production, такие как «Турист» и «Солнцепек», посвящен людям, которые сражаются в современных военных конфликтах. Пока что неясно, про какой «ад» идет речь в картине.