Полиция пресекла проведение несанкционированных митингов по всей стране

Сотрудники МВД России обеспечили правопорядок в субъектах Российской Федерации, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В связи с поступившей информацией о планируемых на вечер 21 сентября несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации сотрудниками МВД России приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Осложнения оперативной обстановки не допущено", - заявила она.

По данным правоохранителей, в ряде субъектов РФ были предприняты попытки проведения несанкционированных акций. Однако они собрали крайне незначительное число участников и были пресечены полицейскими. Нарушителей задержали и доставили в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности.