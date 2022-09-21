21 Сентября 2022
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Происшествия В России
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Полиция пресекла проведение несанкционированных митингов по всей стране

Сотрудники МВД России обеспечили правопорядок в субъектах Российской Федерации, сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В связи с поступившей информацией о планируемых на вечер 21 сентября несогласованных публичных мероприятиях в субъектах Российской Федерации сотрудниками МВД России приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Осложнения оперативной обстановки не допущено", - заявила она.

По данным правоохранителей, в ряде субъектов РФ были предприняты попытки проведения несанкционированных акций. Однако они собрали крайне незначительное число участников и были пресечены полицейскими. Нарушителей задержали и доставили в территориальные подразделения полиции для разбирательства и привлечения к ответственности.

Теги: несанкционированные митинги, полиция, мобилизация



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