21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
Совет Федерации (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Совет Федерации работает над законом о сохранении рабочих мест для мобилизованных

Граждане России, попавшие под частичную мобилизацию, смогут сохранить за собой рабочие места. Соответствующие поправки в Трудовой Кодекс РФ уже прорабатывают парламентарии, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по социальной политике Инну Святенко.

"Сейчас работаем над этим. Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место. Будем работать над внесением изменений в Трудовой кодекс, чтобы сохранить трудовые гарантии и обеспечить меры господдержки частично мобилизованным", - отметила Святенко.

Она, в частности, не исключила закрепление в кодексе мер по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места.

Как сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Указ о мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начались уже сегодня.

Теги: трудовой кодекс, мобилизация, рабочее место



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