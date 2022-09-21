Власти Курганской области переходят на усиленный режим работы после объявления частичной мобилизации

Власти Курганской области после указа Владимира Путина о частичной мобилизации переходят на усиленный режим работы. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, отменены отпуска руководителей. Ведется совместная работа с военным комиссариатом по обеспечению содействия в проведении частичной мобилизации, объявленной президентом. Сообщается также, что в регионе будет проанализирована потребность в создании специальных групп в детсадах с более длительным сроком работы для детей сотрудников оборонных предприятий, родители которых работают по линии гособоронзаказа.

"Все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы в регионе работают в стабильном режиме. Убираем урожай, работаем на заводах, ремонтируем и строим дороги, модернизируем инфраструктуру, учим, лечим продолжаем работать по всем направлениям", - сообщил Шумков.