21 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК Курганская область Уральский ФО
Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

Власти Курганской области переходят на усиленный режим работы после объявления частичной мобилизации

Власти Курганской области после указа Владимира Путина о частичной мобилизации переходят на усиленный режим работы. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Вадим Шумков, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, отменены отпуска руководителей. Ведется совместная работа с военным комиссариатом по обеспечению содействия в проведении частичной мобилизации, объявленной президентом. Сообщается также, что в регионе будет проанализирована потребность в создании специальных групп в детсадах с более длительным сроком работы для детей сотрудников оборонных предприятий, родители которых работают по линии гособоронзаказа.

"Все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы в регионе работают в стабильном режиме. Убираем урожай, работаем на заводах, ремонтируем и строим дороги, модернизируем инфраструктуру, учим, лечим продолжаем работать по всем направлениям", - сообщил Шумков.

Теги: Шумков, усиленный режим работы, частичная мобилизация



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