В Тюмени создали областную мобилизационную комиссию

В Тюменской области создана областная мобилизационная комиссия. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

"Провел заседание областной мобилизационной комиссии. Скоординировали деятельность территориальных органов федеральных органов власти, военкомата и правительства региона по исполнению указа президента России Владимира Путина "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", - сообщил глава региона.

Сколько человек планируется призвать в Тюменской области пока неизвестно.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Указ о мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начались уже сегодня.