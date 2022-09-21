21 Сентября 2022
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Армия и ВПК Центральный ФО В России За рубежом
Джо Байден (2022) | Фото: Leah Millis/Reuters

Байден назвал слова Путина угрозой нарушения режима нераспространения ядерного оружия

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

Во время своего выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Байден заявил, что США рассматривают это заявление как угрозу в адрес Европы в нарушение режима нераспространения ядерного оружия.

"Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся на территорию страны-соседа, попытавшись стереть с карты суверенное государство. Россия беззастенчиво нарушила основные положения Устава ООН. <...> Только сегодня президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения. Сейчас Россия призывает все больше военнослужащих вступить в бой, а Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать часть Украины - чрезвычайно серьезное нарушение Устава ООН", - приводит слова Байдена ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня президент России Владимир Путин пригрозил Западу ядерным ударом. "Это не блеф", - подчеркнул он.

"Те, кто пытаются шантажировать нас, должны знать – роза ветров может развернуться и в их сторону", - заявил Путин во время обращения к россиянам.

Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, запад, Джо Байден



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