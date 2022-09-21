В Челябинске появится первый инклюзивный сквер

В Центральном районе Челябинска началось благоустройство первого инклюзивного сквера, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Он появится вместо пустыря рядом с перекрестком улиц Труда и Володарского. Здесь появятся зоны отдыха, детская и спортивные площадки, зона пикника, сенсорный сад, зона настольных игр и общественный туалет. Все элементы будут доступны для маломобильных горожан и людей с ограничениями здоровья.

Также будет проведено озеленение сквера, появится освещение и видеонаблюдение.

Проект благоустройства разрабатывал Центр развития городской среды, учитывая мнения родителей особенных детей, представителей общественных организаций и экспертов.