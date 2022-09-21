21 Сентября 2022
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

Главу управы Калининского округа Тюмени исключили из "Единой России"

Главу управы Калининского округа Тюмени Александра Сухомяткина исключили из "Единой России". Об этом Накануне.RU сообщили в объединенной пресс-службе партии

Решение было принято на заседании президиума регионального политического совета.

Напомним, по версии следствия, в период времени с ноября 2021 по июнь 2022 года Сухомяткин, являясь руководителем Управы Калининского АО Тюмени, получил от директора ООО "Перестрой -КА" взятку в особо крупном размере в виде имущества строительных материалов на сумму более 2 млн руб. за оказание им содействия ООО " Перестрой-КА" в заключении и исполнении контрактов, договоров с МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени.

По решению суда Александр Сухомяткин будет находиться под домашним арестом до 14 ноября 2022г.

Теги: Александр Сухомяткин, Единая Россия



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