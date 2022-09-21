США всерьез воспринимают слова Путина о ядерном оружии, - Белый дом

США всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Штаты пока не видят необходимости повышать готовность собственных сил стратегического сдерживания, передает РИА Новости.

По мнению Кирби, применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями и превратит в "изгоя" на мировой арене.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин пригрозил Западу ядерным ударом. "Это не блеф", - подчеркнул он.

" Те, кто пытаются шантажировать нас, должны знать – роза ветров может развернуться и в их сторону", - заявил Путин во время обращения к россиянам.