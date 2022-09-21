ЦБ рекомендовал банкам давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам

Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) давать кредитные каникулы мобилизованным гражданам.

В сообщении регулятора говорится, что отсрочки по платежам или уменьшение их размера рекомендуется предоставить по всем видам кредитов, в том числе по ипотечным. Каникулы рекомендуется предоставлять на период мобилизации.

"Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание. Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении", - сообщили в ЦБ.

При этом банкам рекомендовано не ухудшать кредитные истории таких заемщиков при использовании каникул.

В дальнейшем такие специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе, отметили в ЦБ.