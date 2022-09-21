СМИ: Компания "Сургутнефтегаз" будет способствовать мобилизации своих сотрудников

Компания "Сургутнефтегаз" будет способствовать мобилизации граждан. В соцсетях появилась фотография документа компании, согласно которому сотрудникам предприятия необходимо совершить контрольную явку в местный военный комиссариат в эту пятницу.

"Требую произвести вручение повесток гражданам, пребывающим в запасе, работающих в структурных подразделениях "Сургутнефтегаз", для убытия на учебные сборы приписного состава в период с 26.09.2022 по 10.10.2022", - говорится в документе, подписанном заместителем гендиректора "Сургутнефтегаз" Михаилом Кириленко. Документ тиражируют Telegram-каналы.

Накануне.RU направило запрос в компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Указ о мобилизации подписан. Мобилизационные мероприятия начались сегодня.