Якушев рассказал о споре между собой шести субъектов округа

Уральский полпред Владимир Якушев, выступая на промышленно-энергетическом форуме, сообщил о том, что УрФО – уникальный округ, а также сообщил о крупном конфликте в местном бизнесе.

"Есть два субъекта, как мы их называем, крупные заказчики – Югра и Ямал. 90% газа, 50% нефти. Все крупные нефтегазовые компании работают и представлены там. Есть четыре региона с развитым машиностроительным комплексом и наукой, они - поставщики. Поставщик и заказчик – зона конфликта. Первый хочет продать побольше и подороже, второй хочет купить дешевле и качественнее. Продавец считает, что его продукция – самая лучшая, и он не понимает, почему она не может пройти сертификацию. В этом случае власти – коммуникатор, который помогает решить этот конфликт", - сказал Якушев.

На следующей неделе в Югре пройдет промышленный форум, где эти стороны встретятся и смогут договориться о сотрудничестве.