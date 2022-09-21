Глава петербургского Комздрава обогатится на допфинансировании сферы здравоохранения?

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец может обогатиться на выделении дополнительного финансирования, направленного на нужды сферы здравоохранения до конца 2022 года.

Накануне, 20 сентября, пресс-служба Смольного сообщила, что до конца года будут выделены дополнительные средства, которые будут направлены на здравоохранение. Общая сумма допфинансирования составила 11,2 миллиарда рублей.

Субсидирование, по словам губернатора Александра Беглова, будет осуществлено благодаря росту доходов бюджета.

«Мы должны максимально эффективно использовать полученные средства, оказать дополнительную поддержку петербуржцам и бизнесу», — заявил Беглов.

Подчеркивается, что профицит бюджета в 2022 году составит 29,5 миллиардов рублей. Эти средства направят на сокращение государственного долга.

Стоит отметить, что Комитет по здравоохранению систематически становится поводом для обсуждения в СМИ на фоне коррупции, которая началась в ведомстве с приходом на должность главы комитета Дмитрия Лисовца. Журналисты не исключали, что он может быть причастен к освоению коррупционной «депутатской поправки» при проведении закупок медицинского оборудования для нужд города. Так, ранее он заявил о выделении 226 миллионов рублей на техническое обновление городской больницы №9. По словам чиновника, средства выделяются в рамках «депутатской поправки».

При этом саму депутатскую поправку» называют коррупционным инструментом, позволяющим распределять 2% бюджета по своему усмотрению. Летом 2022 года за «откаты» по «депутатской поправке» девять лет тюрьмы дали экс-депутату Законодательного собрания Роману Ковалю, а в 2018 году за аналогичные нарушения – пять лет Светлане Нестеровой.

Не исключено, что и сейчас не обойдется без скандалов, поскольку львиная доля дополнительного финансирования из бюджета Петербурга рискует «осесть» в карманах предприимчивых чиновников.

Напомним, СМИ обратили внимание, что чиновники Смольного могут быть причастны к 25% уголовных дел о коррупции в Петербурге. При этом уровень коррупции в Петербурге начал резко расти, когда губернатор Александр Беглов занял пост градоначальника. Северная столица вошла в десятку самых коррумпированных регионов России.